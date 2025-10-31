Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"

Divertente siparietto tra Maurizio Sarri e Walter Zenga nel post partita di Pisa-Lazio 0-0. Durante la sua chiacchierata con Sky Sport, il tecnico della Lazio ha infatti speso parole al miele per l'ex portiere: "In tv son sempre un po' frettoloso, voglio sempre andar via. Se c'è Walter però mi passa".

E ancora, quando gli è stato fatto notare dallo studio il suo inatteso buon umore post gara: "Di sicuro è lui. Se c'è Walter torno la prossima settimana, torno solo per lui", ha scherzato il comandante della Lazio.

L'analisi di mister Maurizio Sarri

"Siamo venuti qui con sette assenze e con gente reduce da un periodo lungo di inattività, era impensabile che potessero performare. Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con 4 giorni di riposo contro i 6 del Pisa, il 50% praticamente. Il nostro problema è che abbiamo tanti giocatori fuori e tanti in campo ancora non in forma. La squadra sta trovando solidità, davanti siamo mancati, ma va bene così", l'analisidell'allenatore ospite a Sky Sport.