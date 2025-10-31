Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
In attesa che questa sera torni il campionato con la sua 12ª giornata della stagione 2025-2026(CLICCA QUI per il programma completo del turno), con la giornata di ieri la Serie C ha mandato in archivio i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che hanno quindi dato il definitivo quadro del turno successivo: turno, quello degli Ottavi di Finale, che si giocherà ancora in gara secca. In caso di parità al termine dei 90', quindi, si procederà direttamente con i calci di rigore, saltando lo step dei supplementari. Si tornerà in campo tra circa un mese, con le partite - salvo successive diverse indicazioni - fissate dal 25 al 27 novembre.
Ricordiamo che a passare il turno sono state Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli, Monopoli, Inter U23 e Latina (CLICCA QUI per i risultati delle partite di ieri e oggi).
E intanto, considerando il tabellone che era già stato stilato, ecco il programma degli Ottavi:
Gara O1
Inter U23 vs Renate
Gara O2
Pro Vercelli vs Atalanta U23
Gara O3
Sambenedettese vs Union Brescia
Gara O4
Ravenna vs Arzignano Valchiampo
Gara O5
Arezzo vs Latina
Gara O6
Ternana vs Giugliano
Gara O7
Potenza vs Audace Cerignola
Gara O8
Sorrento vs Crotone
