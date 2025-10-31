Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre

In attesa che questa sera torni il campionato con la sua 12ª giornata della stagione 2025-2026(CLICCA QUI per il programma completo del turno), con la giornata di ieri la Serie C ha mandato in archivio i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che hanno quindi dato il definitivo quadro del turno successivo: turno, quello degli Ottavi di Finale, che si giocherà ancora in gara secca. In caso di parità al termine dei 90', quindi, si procederà direttamente con i calci di rigore, saltando lo step dei supplementari. Si tornerà in campo tra circa un mese, con le partite - salvo successive diverse indicazioni - fissate dal 25 al 27 novembre.

Ricordiamo che a passare il turno sono state Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana, Union Brescia, Sambenedettese, Atalanta U23, Renate, Ravenna, Arezzo, Sorrento, Audace Cerignola, Giugliano, Pro Vercelli, Monopoli, Inter U23 e Latina (CLICCA QUI per i risultati delle partite di ieri e oggi).

E intanto, considerando il tabellone che era già stato stilato, ecco il programma degli Ottavi:

Gara O1

Inter U23 vs Renate

Gara O2

Pro Vercelli vs Atalanta U23

Gara O3

Sambenedettese vs Union Brescia

Gara O4

Ravenna vs Arzignano Valchiampo

Gara O5

Arezzo vs Latina

Gara O6

Ternana vs Giugliano

Gara O7

Potenza vs Audace Cerignola

Gara O8

Sorrento vs Crotone