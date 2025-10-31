Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre

Buone notizie per le due squadre milanesi di Serie A, che cominciano a recuperare alcuni dei loro protagonisti assenti nelle ultime settimane per via di problemi fisici di vario tipo. Nelle scorse ore da una parte Chivu e dall'altra Allegri, infatti, hanno beneficiato del rientro di un calciatore ciascuno.

Partendo dall'Inter, suona come qualcosa di più che soltanto 'positiva' la notizia del rientro in gruppo di Marcus Thuram. Nell'allenamento del giovedì mattino della squadra nerazzurra, il centravanti francese ha iniziato l'allenamento con il gruppo e si candida fortemente dunque per essere convocato domenica contro l'Hellas Verona. D'accordo che con le buone prestazioni sfoderate dai sostituti Pio Esposito e soprattutto Bonny al suo posto, l'assenza di Thuram non si è fatta sentire nemmeno troppo, ma si tratta di un pezzo da novanta dell'Inter. E fa differenza averlo o no.

Arrivando quindi al Milan, la buona notizia di queste ore per Allegri riguarda il rientro in gruppo di Ardon Jashari, dopo il brutto infortunio rimediato al perone a fine agosto. Nonostante sia un acquisto particolarmente oneroso (36 milioni di euro di base fissa e vanno aggiunti eventuali bonus), il rendimento offerto da Modric e Fofana, più l'importanza di Rabiot nel gioco di Allegri, non gli garantiscono di certo un posto nel prossimo futuro. E se contro la Roma saranno senz'altro assenti proprio Rabiot, e con lui pure Pulisic, rimane ancora speranza attorno a Leao, Gimenez e Tomori, nonostante tutti e tre si siano allenati a parte.