Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"

"Il Rimini in vendita? Non risulta a nessuno". Si può sintetizzare così l'intervento del sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad nel corso del Consiglio Comunale in cui ha fatto il punto anche sulla delicata situazione del club biancorosso che a breve dovrà versare nelle casse del Comune la rata per l'affitto dello stadio Neri pena la rottura del contratto e l'impossibilità di giocare le prossime gare interne nell'impianto cittadino.

"Io e l'assessore Lari abbiamo incontrato il custode giudiziario Bartalini e l’amministratore unico Buscemi. Abbiamo verificato che non sono al corrente di trattative di vendita. Quello che stiamo leggendo sui giornali resta qualcosa di misterioso per il sindaco, che magari può anche non essere informato visto che è un rapporto fra privato e privato, ma direi che è buffo che non sappiano nulla l’amministratore giudiziario e l’amministratore unico del Rimini. - spiega Sadegholvaad come riporta l'edizione on line del Corriere Romagna - Ma c'è di più, si è vociferato di grandi gruppi, da fatturati miliardari, interessati all'acquisto, li ho contattati personalmente al telefono e alla mia domanda come risposta ho ricevuto delle risate. Risate rispettose sia chiaro, ma pur sempre risate. Sarà qualcun altro interessato, ma noi a oggi non lo sappiamo".

"Questa situazione è una vergogna per tutta la città di Rimini. - conclude il primo cittadino - Non ho rapporti con la proprietà, ma con i giocatori che stanno facendo un lavoro eccezionale, che hanno quasi pareggiato la penalizzazione subita, al pari degli allenatori e dello staff del settore giovanile".