Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dall’Allianz Stadium, svelando anche quali saranno gli obiettivi della sua gestione: "Spero di poter rientrare nel giro Scudetto, è quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere al massimo e quindi rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate 9 partite, ne mancano 29 e sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nella mia carriera, visto che sono anziano (ride, ndr). Io non vedo perché mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori".

Su Vlahovic e un contratto in scadenza a giugno 2026: "Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società. Poi valutando la sua ultima partita le sue intenzioni mi sembrano chiare".

