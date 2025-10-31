Reggiana, Dionigi: "Dopo derby ad alta intensità, serve un altro sforzo: Avellino squadra tosta"

A 72 ore dopo il derby del 'Mapei Stadium-Città del Tricolore' vinto con il Modena, la Reggiana tornerà in campo, e lo farà con la sfida dello stadio 'Partenio-Lombardi', dove domani affronterà i padroni di casa dell’Avellino, in occasione dell'11ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Dello stesso, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico granata Davide Dionigi: "Abbiamo archiviato in fretta la grande gioia del derby, che ha reso contenti il patron Amadei, il presidente Salerno, i vice presidenti Fico e Cattani, insieme a tutto l’ambiente. Ci siamo subito tuffati sulla sfida di domani, incontreremo una squadra che ha investito in modo importante dopo la promozione e si sta dimostrando di categoria. Siamo di nuovo pronti a una gara di intensità, con molta gamba e sacrificio, nella quale dovremo essere bravi a sviluppare le nostre qualità di manovra. L’Avellino ha adottato fino a questo momento vari sistemi di gioco, abbinando fisicità e qualità tecniche".

Aggiunge quindi: "Tutte le scelte fatte in questa settimana sono state ragionate in funzione delle tre partite, tenendo conto della gestione delle forze considerando le assenze. Dopo un derby giocato con tanta intensità ed energia, serve un altro sforzo importante. Vogliamo continuare a consolidare la nostra identità e l’unità del gruppo, con gli ottimi atteggiamenti che ho riscontrato nei ragazzi che hanno giocato, ma anche in chi è subentrato o ha sostenuto i compagni dalla panchina. Gli indisponibili? Abbiamo provato fino alla fine ad avere a disposizione per domani alcuni dei ragazzi in fase di rientro, con Girma e Reinhart che in questi giorni stanno accelerando il percorso”.

Conclude poi: "Siamo contenti della crescita dei nostri giovani, come visto in campo martedì chiudendo la gara con sei under che sono simbolo del nostro progetto. Sono molto consapevole del percorso personale di questi ragazzi, che stanno contribuendo in modo eccezionale in un periodo di emergenza dimostrando in ogni partita massima disponibilità, applicazione e voglia di non mollare”.