Ottime notizie per Allegri: Rafael Leao recuperato, ci sarà con la Roma. Milan, le ultime

Buone notizie per Massimiliano Allegri, in vista della partita che vedrà il suo Milan impegnato con la Roma. Rafael Leao è infatti recuperato: il portoghese si è allenato in gruppo con il resto della squadra, a Milanello.

Discorso diverso per Fikayo Tomori e Santiago Gimenez: il difensore inglese e il centravanti messicano proseguono il proprio percorso di cure, è difficile il loro recupero per la Roma.

Lavoro sul campo, sempre a parte, per Christian Pulisic e Adrien Rabiot: hanno svolto tutta la seduta in gruppo, come ieri, Ardon Jashari e Pervis Estupiñan.