La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma

"Non so cosa può succedere. Mai dire mai, ma non so cosa possa succedere. Io sono concentrato sul presente e parlare di questo cose non ha molto senso. Noi dobbiamo parlare di meno e giocare di più. Io sono concentrato solo sul campo". Dusan Vlahovic è tornato a parlare del suo futuro dopo la vittoria - indirizzata anche dalla sua ottima prestazione - contro l'Udinese. Un futuro che in questo momento non è ancora deciso e che, se lo sarà, dovrà avere contorni molto nitidi. Perché è chiaro che la Juve dovrà, eventualmente, acquistare nuovamente il serbo. Lo stipendio forse non sarebbe un problema in toto, ma il bonus alla firma ci deve essere.

Come, del resto, c'è stato a gennaio del 2022. Era un altro mondo e un'altra Juventus, con gli ultimi due anni di contratto a 12 milioni che, nelle idee bianconere, erano solamente un aumento di stipendio quasi dovuto, dimodoché non dovesse esserci un miglioramento ulteriore. In realtà doveva essere ridimensionato verso il basso, ma quasi quattro anni fa era difficile saperlo.

Ora Vlahovic compirà 26 anni il prossimo gennaio e a giugno sarà libero. Di scegliere una destinazione, un nuovo campionato, un'altra società. Dipenderà poi dalle sue richieste, visto che solitamente i parametro zero - pur chiedendo un bonus alla firma - difficilmente finiscono in altri campionati se non quello italiano.