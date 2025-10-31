Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, gli arbitri dell'undicesima giornata: La Penna a Monza, Dionisi a Modena

Serie B, gli arbitri dell'undicesima giornata: La Penna a Monza, Dionisi a ModenaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:04Serie B
Tommaso Maschio

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali dell'undicesima giornata di Serie B: La Penna, dopo le polemiche di Fiorentina-Bologna, sarà di scena a Monza per la sfida contro lo Spezia, mentre Fourneau arbitrerà Bari-Cesena con Dionisi che sarà di scena a Modena per la gara contro la Juve Stabia. Di seguito le designazioni delle partite in programma nel fine settimana:

Avellino - Reggiana Sabato 1/11 H. 12:30
Massimi
Giuggioli - Santarossa
Iv: Marchetti
Var: Nasca (On – Site Stadio Partenio Avellino)
Avar: Rutella (On – Site Stadio Partenio Avellino)

Carrarese - Frosinone Sabato 1/11 H. 15:00
Marinelli
Laudato – Ceolin
Iv: Galipo’
Var: Prontera
Avar: Cosso

Padova - Sudtirol Sabato 1/11 H. 15:00
Perri
Galimberti - Grasso
Iv: Drigo
Var: Monaldi (On – Site Stadio Euganeo Padova)
Avar: Aureliano (On – Site Stadio Euganeo Padova)

Virtus Entella - Empoli Sabato 1/11 H. 17:15
Mariani
Tegoni - Zezza
Iv: Restaldo
Var: Meraviglia (On – Site Stadio Comunale Chiavari)
Avar: Di Vuolo (On – Site Stadio Comunale Chiavari)

Palermo - Pescara Sabato 1/11 H. 19:30
Zanotti
Capaldo - Luciani
Iv: Turrini
Var: Volpi
Avar: Gualtieri

Bari - Cesena H. 15:00
Fourneau
Bitonti - Emmanuele
Iv: Ursini
Var: Giua
Avar: Ghersini

Catanzaro - Venezia H. 15:00
Perenzoni
Preti - Catallo
Iv: Vingo
Var: Marini
Avar: Prenna

Modena – Juve Stabia H. 15:00
Dionisi
Niedda - Votta
Iv: Bozzetto
Var: Santoro
Avar: Ferrieri Caputi

Monza - Spezia H. 17:15
La Penna
Ceccon - Belsanti
Iv: Calzavara
Var: Baroni
Avar: Paganessi

Sampdoria - Mantova H. 19:30
Mucera
Miniutti - Cortese
Iv: Di Marco
Var: Mazzoleni
Avar: Del Giovane

