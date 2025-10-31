Monza, Bianco: "Spezia gara difficile, ma qualunque cosa accada il campionato continua"

“Lo Spezia ha un ottimo allenatore, esperto e ha giocatori tosti da affrontare, sarà una gara difficile”. Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro i liguri in programma domenica pomeriggio: “Qualsiasi cosa accada domenica il campionato continua, il risultato non mi interessa, mi serve la crescita ed è questo che ho detto alla squadra questa mattina. Voglio che i ragazzi scendano in campo per vincere, senza fare calcoli, perché la Serie B è imprevedibile. - prosegue Bianco come riporta Tuttomonza.it - La squadra la vedo diversa nelle ultime settimane, questa diversità deriva anche dai risultati”.

Spazio poi al cammino in campionato anche in ottica futura: “Ancora è troppo presto, abbiamo fatto troppo poco. Ogni partita è una prova per noi stessi. - prosegue ancora Bianco elogiando il gruppo – C’è un ottimo atteggiamento nella squadra ed è questo che ti fa vincere. Ci sono stati tanti episodi positivi, sempre in crescendo e sono il sintomo che la squadra sta andando nella direzione giusta. I nuovi hanno portato un’ondata di freschezza e positività che ha aiutato tutto il gruppo e creato un’ottima alchimia”.

Infine un pensiero su Pessina e Colpani, due delle stelle della squadra: “Pessina è sempre stato un giocatore importante per me, ma non è mai facile riprendere dopo un infortunio. Ora sta dimostrando quanto vale, è un giocatore che ha qualcosa più degli altri. Colpani sta tornando, lo vedo in ogni allenamento, manca solo il gol”.