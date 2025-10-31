La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"

Un avversario non semplice, un Vicenza che non aveva mai perso in questa stagione di Serie C, ma la Pro Vercelli, in occasione dei Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria, ha battuto i biancorossi, proseguendo il cammino nella competizione parallela al campionato, e dando a tutto l'ambiente una grande iniezione di fiducia.

Sottolineata, come si legge su Tuttosport in edicola quest'oggi, dal Direttore Sportivo Filomeno Fimmanò: "La Coppa Italia è un palcoscenico che non intendiamo snobbare e lo abbiamo dimostrato. Con un risultato che evidenzia la compattezza di un grande gruppo e il lavoro di mister Santoni e il suo staff. Chi è sceso in campo si è fatto trovare pronto. La squadra fatto comunque bene, dando risposte importanti sulla tenuta fisica, caratteriale e mentale, al cospetto di un Vicenza che sta dominando il Girone A".

Alle porte c'è la sfida contro il Cittadella, che il dirigente delle bianche casacche definisce "un altro test probante", aggiungendo poi però che una squadra come la sua non può permettersi cali di concentrazione: il successo sul Vicenza deve infatti essere solo un ricordo. Non mancano poi elogi a mister Michele Santoni, e una nota conclusiva al club: "Sicuramente i primi mesi di questa società si stanno rivelando più che positivi, ma nel calcio le vittorie più belle ritengo siano sempre quelle da ottenere".