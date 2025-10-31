Nuovo ds Juve, Comolli: "Ricerca ancora in corso". Ma per Ottolini sembra questione di tempo
"La ricerca è ancora in corso e vi daremo notizie quando sarà il momento". Damien Comolli, dg della Juventus, ha specificato che non c'è ancora una decisione definitiva sulla nomina del nuovo direttore sportivo del club bianconero, anche se il recentissimo divorzio tra Genoa e Marco Ottolini sembra dare un indirizzo preciso su quale sarà la prossima scelta della Vecchia Signora.
