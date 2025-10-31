Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"

Prenderà il via questa sera la 12ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi, come di consueto, nella serata di lunedì, con ben quattro confronti. Tra i più attesi dei 30 in programma nei tre raggruppamenti, c'è sicuramente quello tra Ravenna e Ascoli, che domenica, allo stadio 'Benelli', contrapporrà la terza e la seconda forza del Girone B.

Squadre che arrivano da un momento differente, se si guarda la Coppa Italia, che ha visto i marchigiani lasciare la competizione e il Ravenna qualificarsi agli Ottavi. Anche grazie al gol di un ritrovato Stefano Okaka, che, come si legge sul Corriere Adriatico-Ascoli, ha così parlato: "Si tratta di una partita di grande fascino, uno scontro diretto importante per l'alta classifica. Noi giochiamo in casa, ci aspetta un bell’ambiente che ci aiuterà sicuramente e ci darà una spinta maggiore. Siamo una squadra forte, ma dobbiamo ancora abituarci a queste partite. Ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti e capire a che livello siamo. Il campionato, però, finirà tra qualche mese, ogni gara vale sempre tre punti, e dobbiamo ragionare partita dopo partita".

Intanto, solo per completezza di informazione, questo il programma del turno del Girone B:

Sabato 1 novembre

Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso

Ore 14:30 - Pineto-Pianese

Ore 17:30 - Rimini-Bra

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Livorno-Forlì

Ore 14:30 - Gubbio-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Caerpi

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen