Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo

Tutto facile per la Juventus Women che oggi al Pozzo La Marmora di Biella ha travolto senza grossi affanni il Sassuolo. Match chiuso già nel primo tempo grazie alla doppietta di Beccari e al gol di Girelli, il numero 150 in maglia bianconera. Nella ripresa segna ancora Beccari, che trova la tripletta e si porta dunque a casa il pallone. Con questo risultato la Juve riprende a correre, portandosi a -1 dall’Inter e a -5 dalla Roma capolista.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA

Già giocate

Lazio-Como Women 1-1

16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)

Milan-Genoa 2-1

9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),

Parma-Roma 3-3

3' Real Carranza (P), 21' [rig.] e 80' [rig.] Giugliano (R), 43' Cox (P), 54' Benedetti (P), 90'+10' Babajide)

Ternana Women-Inter 0-1

6' Detruyer

Domenica 1 Febbraio

Juventus-Sassuolo 4-0

9’, 33’ e 56’ Beccari, 17’ Girelli

Lunedì 2 Febbraio

Ore 18.00 - Fiorentina-Napoli Women

Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Lazio 19, Fiorentina 18*, Napoli Women 17*, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in meno