La Juventus Primavera si aggiudica la settima edizione della Viareggio Women's Cup

Come si legge sui canali ufficiali del club, a meno di un anno di distanza, la Primavera Femminile della Juventus si aggiudica nuovamente la Viareggio Women's Cup, esattamente con lo stesso risultato centrato l'anno scorso, quando riuscì a battere 2-0 le pari età del Milan; stavolta, vittima sacrificale, la Rappresentativa LND, messa ko con le reti di Enriconi e di Bianchi.

Come si legge, è una vittoria che "arriva al termine di un percorso brillante nel torneo, concluso dalle bianconere senza incassare reti: clean sheet, appunto, nell'atto conclusivo, ma porta inviolata per le ragazze di Mister Bruzzano anche nelle due precedenti gare contro Fiorentina (3-0) e Livorno (7-0).

Si tratta del quarto trionfo (2019, 2020, 2025, 2026) in sette edizioni della Viareggio Women's Cup per le bianconere, ma soprattutto è il quarto successo in quattro finali disputate".

Fanno seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le parole di Carola Coppo, Head Of Women Academy: "Sono molto contenta, chiaramente, per la vittoria del torneo, ma prima di tutto sono felice perché anche in questa edizione della Viareggio Women's Cup la nostra Primavera è riuscita a partecipare. Penso sia utile per il percorso delle ragazze affrontare una competizione come questa perché se giochi un buon torneo riesci a disputare anche una finale, una partita con un peso specifico rilevante. Anche nei prossimi anni cercheremo di essere presenti. Un altro aspetto estremamente positivo è che insieme a noi c'era un gruppo di atlete Under 17 e due di loro hanno preso parte alla finale, di conseguenza torniamo a casa con grande soddisfazione anche sotto questo punto di vista".

SI chiude poi con le parole del tecnico Marco Bruzzano: "Sono felice perché vincere un trofeo per la seconda volta consecutiva, sapersi confermare, è sempre la parte più difficile. Per noi la Viareggio Women's Cup rappresenta un momento di unione, anche al di fuori del campo, e questo ci ha dato sicuramente tanta forza per questa partita e sono sicuro che ce ne darà tanta per il finale di stagione, ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".