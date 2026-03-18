Coppa Italia Serie C, c'è la finale d'andata: le formazioni ufficiali di Potenza-Latina
Questa sera al Viviani di Potenza andrà in scena la gara d'andata della finale di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia fra i padroni di casa e il Latina con fischio d'inizio fissato alle 20:30. Il ritorno invece si giocherà il primo aprile. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D'Auria. A disposizione: Franchi, Guiotto, Landi, Delle Monache, Mazzeo, Balzano, De Marco, Erradi, Maisto, Petrungaro, Bura, Selleri, Ghisolfi, Adjapong. Allenatore: Pietro De Giorgio
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Dutu; Tomaselli, Pellitteri, De Ciancio, Hergheligiu, Pace; Parigi, Cioffi. A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Sylla, Di Giovannantonio, Fasan, D'Angelo, De Marchi, Vona, Quieto. Allenatore: Cisco Guida (Volpe squalificato)