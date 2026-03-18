Virtus Entella, Colombi si fa male e c'è l'esordio di Siaulys. Com'è andato il lituano

Per Ovidijus Siaulys l’esordio in Serie B non è stato certamente indimenticabile anche se la serata di Pescara resterà sicuramente nell’album di ricordi del portiere lituano. Il classe ‘99 infatti è stato chiamato in causa a gara in corso a causa dell’infortunio del titolare Simone Colombi al 40° della sfida contro gli abruzzesi.

Entrato a freddo in quella che è stata la sua prima partita in Serie B Siayulis ha infatti subito dopo appena tre minuti la rete del raddoppio del Pescara in cui non è esente da responsabilità: il sinistro di Caligara dal limite dell’area era infatti indirizzato sul primo palo non coperto perfettamente dal lituano che si attendeva una conclusione sul secondo palo e per questo si era accentrato quel tanto che bastava per non arrivare sul pallone.

Sul terzo gol, firmato da Lorenzo Insigne, del Pescara invece il portiere lituano è stato molto sfortunato vista la decisiva deviazione del compagno Marconi sul tiro dell’ex Napoli che fa prendere al pallone una traiettoria che lo mette fuori causa.