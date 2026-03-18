Frosinone, Alvini: "I playoff non ci bastano, possiamo fare di più"

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha commentato in sala stampa la vittoria contro il Bari nella gara della 31ª giornata di Serie B. Alvini ha attribuito il risultato alla qualità complessiva della prestazione e ha indicato nella gestione delle occasioni il punto da correggere. “Abbiamo meritato ampiamente la vittoria, la partita è stata ben giocata dalla squadra che è stata efficace sia con che senza palla”, ha detto l’allenatore del Frosinone, così come segnala Tutto Frosinone. “Il grande rammarico è stato quello di non aver concretizzato le palle gol che abbiamo avuto”, ha aggiunto il tecnico giallazzurro, spiegando che la squadra cerca un salto di qualità nella lettura degli ultimi minuti.

Il tecnico ha ribadito l’obiettivo di mantenere il passo attuale nella corsa di vertice, senza attribuire valore decisivo ai risultati delle concorrenti.

“Noi vogliamo e possiamo mantenere questo ritmo di due punti a partita”, ha affermato Alvini. “No, sarà soltanto una tappa”, ha precisato l’allenatore sul peso del prossimo scontro Monza-Venezia, indicando come riferimento immediato la trasferta di Bolzano.

Sul piano tecnico, Alvini ha difeso la scelta di lasciare campo all’uno contro uno e ha spiegato che l’impiego di Monterisi è stato gestito per motivi fisici. Il tecnico ha definito la profondità della rosa un fattore reale, ma ha chiesto crescita mentale ai giocatori impiegati con maggiore continuità e a quelli entrati dalla panchina. “Serve avere la nostra identità, i nostri principi e la nostra flessibilità”, ha detto Alvini, che ha richiamato anche il dato anagrafico della formazione schierata, composta quasi interamente da italiani giovani.