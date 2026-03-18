Pescara-Virtus Entella 3-0, le pagelle: un Pescara più vivo che mai batte meritatamente l’Entella

Risultato finale: Pescara-Virtus Entella 3-0

PESCARA

Saio 6.5 - Non ha fatto molte parate ma si è fatto sempre trovare pronto soprattutto nelle uscite

Letizia 6 - Partita sufficiente per lui, macchiata soltanto dall’ammonizione, che lo ha visto sempre attivo nel gioco. Dal 60’ Gravillon 6 - E’ entrato in maniera concentrata ed equilibrata in campo conquistandosi la sufficienza

Capellini 6.5 - Insieme al compagno di reparto ha sempre dato solidità e sicurezza alla squadra

Bettella 6.5 - Stesso discorso che vale per il compagno, una partita di concentrazione e determinazione aggiunta ad un equilibrio e una solidità difensiva non da poco

Cagnano 7 - Ha aperto le danze con un bel goal da fuori area, in seguito ha disputato una partita senza molti errori sulla fascia sinistra

Valzania 6.5 - E’ stato tra i giocatori più propositivi del Pescara, svolgendo spesso il ruolo da playmaker

Brugman 5.5 - Insufficienza dovuta da troppi errori tecnici per un giocatore come lui. Dal 64’ Berardi 6 - E’ entrato bene con molta propositività e alcuni bei gesti tecnici

Caligara 7.5 - Insieme ad Insigne è stato l’uomo chiave di questa vittoria con un goal, un assist e molte occasioni create tra passaggi e ripartenze palla al piede. Dal 64’ Olzer 6 - Anche per lui partita sufficiente da quando è entrato

Acampora 5.5 - E’ stato l’attaccante meno brillante tra quelli pescaresi, poca partecipazione e poca pericolosità offensiva. Dal 70’ Brandes - s.v.

Insigne 8 - E’ stato il grande protagonista della partita con due assist, un goal e gesti tecnici che dimostrano un valore da altra categoria

Di Nardo 6 - Meno pericoloso rispetto alle altre uscite ma comunque ha dato il suo sostegno alla squadra. Dal 65’ Russo 6 - L’ex della partita si è mostrato fin da subito propositivo in fase offensiva

Giorgio Gorgone 7.5 - La sua squadra ha meritato di gran lunga la vittoria, con un gioco propositivo e un ottimo stato di forma fica oltre che a quella mentale

VIRTUS ENTELLA

Colombi 5.5 - Insufficienza per lui che arriva per il goal subito dove avrebbe potuto fare decisamente meglio. Dal 40’ Siaulys 5.5 - Avrebbe potuto fare meglio sul primo goal subito ma per il resto non ha avuto molte occasioni per rifarsi

Parodi 6.5 - E’ stato il migliore dei suoi per carattere e tenacia

Alborghetti 5.5 - Prestazione difensiva sottotono con errori nelle coperture

Marconi 5.5 - Stesso giudizio del compagno di reparto dato i tre goal subiti

Turricchia 5.5 - Poca partecipazione in tutta la partita

Franzoni 6 - E’ stato il migliore tra i centrocampisti, soprattutto se parliamo di errori tecnici. Dal 64’ Karic 5.5 - Si sperava che desse quel qualcosa in più al centrocampo, ma così non è stato

Nichetti 5.5 - Poca partecipazione e molti errori. Dal 69’ Squizzato 5 - Poca partecipazione e ammonizione evitabile a fine partita

Della Vecchia 5.5 - A livello atletico bene, ma quanti errori anche per lui

Di Mario 5.5 - Non si è mai reso pericoloso in fase offensiva. Dal 64’ Boccadamo 5.5 - Poco pericoloso e propositivo

Tirelli 5.5 - Ha avuto un paio di occasioni ma malamente sprecate. Dal 69’ Cuppone 6 - Ha dato un po' di vivacità all’attacco dell’Entella

Guiu 5 - Si è proprio sentita la sua mancanza nell’attacco, poca partecipazioni, errori e anche un po’ di nervosismo, da lui ci si aspetta di più

Andrea Chiappella 5 - La sua squadra non ha avuto molte idee di gioco e a livello di spirito era al di sotto delle aspettative per una partita di questo calibro