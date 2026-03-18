La rimonta è servita: il Liverpool ribalta il Galatasaray in un'ora e vola ai quarti di finale

Il Liverpool stacca il biglietto per i quarti di finale di Champions dopo il flop delle ultime due stagioni, nelle quali i reds si erano fermati agli ottavi. Ribaltato di prepotenza il ko per 1-0 dell'andata a Istanbul, con la squadra di Slot che spazza via il Galatasaray in poco più di un'ora. Finisce 4-0 e risultato che va persino stretto agli inglesi.

Partita perfetta dei padroni di casa, dall'altra parte si è visto un Galatasaray in versione ritorno della sfida contro la Juventus: impaurito, impietrito, incapace anche solo di rendersi pericoloso. E se con la Juve la differenza l'aveva fatta il netto vantaggio dell'andata e l'uomo in più al ritorno, ad Anfield con un solo gol da difendere e in undici contro undici, la squadra di Okan Buruk non ha avuto scampo.

Szoboszlai apre, Salah chiude e si fa perdonare un rigore fallito

La sblocca Szoboszlai al 25' con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di calcio d'angolo. Prima dell'intervallo l'ungherese viene steso da Jacobs: è rigore che Salah calcia malamente e centralmente, permettendo a Cakir di parare di piede. Nella ripresa però il Liverpool chiude la questione in 17': azione tutta di prima Szoboszlai-Mac Allister-Salah e finalizzazione di Ekitike al 51'. Due minuti dopo segna Gravenberch facendosi trovare pronto su una respinta di Cakir su tiro di Salah. Il poker arriverebbe per un'autorete di Jacobs ma un fuorigioco di Frimpong invalida tutto. Ma al 61' uno splendido sinistro a giro di Salah porta il risultato sul 4-0, che resterà definitivo.

Paura per Lang

Finisce qui la corsa dal Galatasaray, la cui ultima volta in cui era entrata nelle migliori 8 risale al 2013. Per i turchi oltre la brutta figura, anche la paura per Noa Lang: l'ex giocatore del Napoli si è fatto male scontrandosi con i cartelloni pubblicitari. L'olandese si è fatto male a una mano e non è stato in grado di proseguire la partita, piangendo dal dolore e costringendo l'intervento dei sanitari.

Ora il Paris Saint-Germain per la rinvincita

Festeggia invece il Liverpool, che se la vedrà adesso col Paris Saint-Germain, col vantaggio di giocare la gara di ritorno ad Anfield in virtù del miglior piazzamento nella League Phase. Andrà così in scena la rivincita degli ottavi di finale dell'anno scorso.