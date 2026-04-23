Pellegrino costato 1,6 milioni, che incassi Bonny e Leoni: le cifre ufficiali dal bilancio Parma

Nei giorni scorsi il Parma ha pubblicato il bilancio d'esercizio relativo al 2025, fino al 31 dicembre. E all'interno del documento è possibile leggere le cifre ufficiali di alcune delle operazioni di calciomercato effettuate tra l'estate e la fine dell'anno solare scorso da parte della società emiliana. Un bilancio chiuso in leggerissima perdita - per 1,7 milioni di euro - e nel quale si legge anche del rinnovato impegno economico del proprietario, Kyle Krause, che ha immesso nelle casse della società 35 milioni di euro, per un totale che arriva a quasi mezzo miliardo di euro (448,2 milioni) dal momento in cui si è insediato.

In entrata, il Parma registra 58,3 milioni di euro spesi per gli acquisti di calciomercato. Il più oneroso della sessione è Ordonez, centrocampista per il quale gli emiliani hanno investito quasi 10 milioni di euro. Qualcosa meno è stato pagato lo sfortunato centravanti Frigan, che precede di poco a sua volta Sorensen e Troilo. Da segnalare il particolare costo contenuto per l'acquisto di Pellegrino, costato meno di 2 milioni di euro ma con forte percentuale futura in favore del Velez.

ACQUISTI PARMA PRIMA SQUADRA ESTATE 2025

Sascha Britschgi 3.140.000 (Lucerna)

Milan Djuric 1.080.000 (Monza)

Matija Frigan 9.000.000 (Westerlo)

Vicente Guaita 50.000 (Svincolato)

Matias Lovik 3.375.619 (Molde)

Abdoulaye Ndiaye 7.350.000 (Troyes)

Jacob Ondrejka 6.815.000 (Royal Antwerp)

Christian Ordonez 9.750.000 (Velez Sarsfield)

Mateo Pellegrino 1.637.500 (Velez Sarsfield)

Oliver Sorensen 8.090.000 (Midtjylland)

Mariano Troilo 7.975.000 (Belgrano)

TOTALE: 58.263.119 milioni di euro

Passando agli incassi, è stata una seconda parte di 2025 che al Parma ha fatto fruttare oltre 80 milioni di euro in più sul bilancio. Più della metà sono attribuibili al tandem composto da Leoni e Bonny e alle loro cessioni molto ricche rispettivamente a Liverpool e Inter. Supera però la quota di 10 milioni di euro, anzi pure quella dei 15, anche l'incasso garantito dalla Fiorentina per Sohm.

CESSIONI PARMA PRIMA SQUADRA ESTATE 2025

Giovanni Leoni 29.450.000 (Liverpool)

Ange-Yoan Bonny 22.999.593 (Inter)

Woyo Coulibaly 2.004.328 (Leicester)

Antoine Hainaut 554.045 (Venezia)

Dennis Man 9.096.250 (PSV)

Valentin Mihaila 1.948.718 (Rizespor)

Simon Sohm 15.165.302 (Fiorentina)

TOTALE: 81.218.235 milioni di euro