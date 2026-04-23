Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita

In occasione della gara Arezzo–Torres, in programma domenica 26 aprile alle ore 14:30, la S.S. Arezzo e Unoaerre comunicano che, prima dell’inizio della partita, si terrà un breve momento istituzionale dedicato al centenario dell’azienda, storica eccellenza del territorio e main sponsor del club.

Per celebrare questo importante traguardo, Unoaerre – insieme a Men/Go Fest, We Agency e Rever – ha previsto un intervento musicale a cura di PAU dei Negrita, che proporrà un accompagnamento sonoro da bordo campo all’interno di un format rispettoso del contesto sportivo. L’iniziativa, autorizzata e organizzata in pieno coordinamento con la società, non interferirà in alcun modo con la preparazione della squadra, con le attività pre‑gara o con le procedure operative previste. Si tratta di un contributo simbolico con cui Unoaerre desidera rinnovare la propria vicinanza alla città e alla squadra in un momento significativo della propria storia aziendale.

La S.S. Arezzo invita i tifosi che lo desiderano ad accedere allo stadio con anticipo, ricordando che l’attenzione di tutto l’ambiente rimane pienamente rivolta alla partita, al suo valore sportivo e all’importanza del sostegno alla squadra.