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Inter, accordo di massima con Muharemovic: ora c'è da trattare con il Sassuolo. E la Juve...

Inter, accordo di massima con Muharemovic: ora c'è da trattare con il Sassuolo. E la Juve...TUTTO mercato WEB
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Ivan Cardia
Oggi alle 15:43Serie A
Ivan Cardia

L’Inter stringe per arrivare a Tarik Muharemovic. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club nerazzurro avrebbe trovato un’intesa di massima con il difensore centrale del Sassuolo. Il bosniaco, in campo anche a Zenica nella vittoria sull’Italia, firmerebbe un contratto quinquennale, ma sarebbe stato raggiunto anche un accordo con il suo entourage sulle cifre.

 Adesso, c’è da trattare con i neroverdi. I rapporti tra le due società sono storicamente ottimi, non per questo però gli emiliani lo lasceranno partire a cuor leggero. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha già spiegato che eventuali interessamenti dalla Premier League potrebbero alzare il valore del giocatore. E poi c’è la Juventus.

I bianconeri, al momento, sono il passato per Muharemovic. Tarik è arrivato in Italia proprio alla Juventus e ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la Next Gen bianconera. Al momento di cederlo al Sassuolo, la Vecchia Signora ha concordato una clausola sul 50% della sua futura eventuale rivendita: chi lo prenderà arricchirà la Juve che, soprattutto, potrebbe in sostanza pagarlo la metà di qualsiasi altra concorrente. Per ora, comunque, da Torino non hanno accelerato e lo stesso giocatore sembrerebbe preferire l’Inter.

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