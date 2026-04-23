Non solo campo. La FIGC – DCPS dà all'Ascoli anche merito sociale: consegnato riconoscimento

Non solo un discorso legato al campo e a quella promozione in Serie B a cui non crede solo il club, ma tutta la tifoseria. L'Ascoli - ormai da lungo corso - lavora molto anche nel sociale, e quest'oggi la FIGC – DCPS Marche ha consegnato una targa di riconoscimento al Direttore Strategico del club Andrea Passeri.

Questa la nota:

"Questa mattina, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, Adriano Pistolesi, referente per la FIGC Marche – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, ha consegnato al Direttore Strategico dell’Ascoli Andrea Passeri una targa quale riconoscimento ufficiale dell’impegno profuso dal Club bianconero nel promuovere i valori dell’inclusione e dello sport accessibile.

Il premio testimonia il percorso concreto intrapreso dall’Ascoli Calcio nel sostenere e sviluppare il progetto “Ascoli for Special”, realtà che negli anni si è distinta non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per la capacità di rappresentare un modello virtuoso di integrazione, inclusione e crescita attraverso il calcio. La squadra “Ascoli for Special”, infatti, ha chiuso al primo posto il girone Marche, conquistando con merito l’accesso alle finali nazionali in programma a Coverciano. Un traguardo significativo, raggiunto per il terzo anno consecutivo, a conferma della continuità, della qualità del lavoro svolto da atleti e staff".