TMW Paradosso Lecco: può chiudere la regular season al secondo posto...ma anche al quinto

Ultimi 90' della regular season di Serie C, con la categoria che emetterà gli ultimi verdetti, tra i quali anche la griglia playoff. Unica sentenza che manca nel Girone A, dove il 16 marzo si è avuta la promozione del Vicenza in Serie B, mentre il giorno prima - domenica 15 marzo - la retrocessione della Triestina in D, raggiunta poi, lo scorso weekend da Pro Patria e Virtus Verona; non ci saranno quindi playout in questo raggruppamento.

Tornado però ai playoff, molto curiosa la posizione del Lecco, attualmente terzo in classifica nel prima citato raggruppamento, con due lunghezze in meno dal secondo posto, occupato dall'Union Brescia a quota 66: punti che non valgono però la certezza del secondo gradino del podio per i bresciani, perché proprio il Lecco potrebbe centrarlo. Ma a una condizione, vittoria sulla Pergolettese - già salva - e contemporaneo ko dell'Union. Se infatti le due squadre arrivassero a pari punti, sarebbe favorita la formazione di Corini, per gli scontri diretti. A ogni modo, il secondo posto è l'obiettivo.

Attenzione però, paradossalmente, il Lecco potrebbe anche scivolare al quinto posto, dove ora c'è il Renate a quota 61, e con gli scontri diretti a favore grazie alla differenza reti maturata nei due match giocati: qualora dovesse accadere questo, ovvero che il Lecco chiudesse al quinto posto, significherebbe ko bluceleste e contemporanee vittorie non solo del Renate ma anche del Trento, attualmente quarto a quota 62, e con l'opportunità comunque di cedere il quarto posto ai lombardi e prendersi il terzo gradino del podio.

Sarà quindi una sabato sera - quello in cui giocherà il Girone A - da seguire con il fiato sospeso. Per maggior chiarezza, ecco anche la classifica del secondo al quinto posto:

2 Union Brescia 66

3 Lecco 64

4 Trento 62

5 Renate 61