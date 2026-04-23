Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"

I tifo organizzato della Lazio, attraverso un post sul profilo Instagram vdn_official, ha diramato un comunicato che spiega le decisioni prese in vista della finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio e del derby contro la Roma alla penultima giornata di Serie A. Ormai da tempo i tifosi della Lazio hanno deciso di non entrare allo stadio per protesta nei confronti di Lotito, ma nella finalissima del trofeo nazionale lo stadio sarà pieno. Questo il testo.

"FINALE COPPA ITALIA LAZIO - INTER

Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa.

DERBY

Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarremo fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità.

La nostra dignità vale molto di più di un derby

La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla.

I Gruppi del Tifo Organizzato".