TMW L'Ascoli ci crede. Come i suoi tifosi: sold out in mezzora i biglietti per la trasferta di Campobasso

Una sfida che vale una stagione, anche se vincere potrebbe non bastare. Sono però giorni di attesa in casa Ascoli, perché la promozione diretta in Serie B non è un miraggio, e l'ultima giornata del campionato di Serie C (Girone B) darà il verdetto finale: i bianconeri dovranno battere il Campobasso in terra molisana, ma dovranno anche sperare in una non vittoria della capolista Arezzo. Sì, i punti dei toscani sono gli stessi dell'Ascoli, ma alla compagine amaranto sorridono gli scontri diretti, primo criterio valutato in caso appunto due formazioni chiudano la stagione regolare a pari punti.

Ecco però, i tre punti, potrebbero non bastare alla squadra guidata da Francesco Tomei. Che comunque ci crede.

Come ci crede la tifoseria, che ha polverizzato in circa mezz'ora i biglietti messi in vendita per la trasferta dell''Axum Molinari Stadium': saranno quindi sicuramente 655 i supporters dell'Ascoli presenti a Campobasso, ma non è escluso che possano esserci altri tagliandi in vendita nelle prossime ore. Il club, infatti, sembra stia dialogando con la proprietà rossoblù per avere altri tagliandi relativi al settore ospiti.

Al momento non ci sono info in merito. Di sicuro c'è solo che la sfida si giocherà domenica 26 aprile con fischio di inizio fissato alle 14.30, come quello di tutti i confronti del raggruppamento: per gli ultimi due turni di campionato, infatti, la Serie C ha disposto contemporaneità di orario tra le gare di un medesimo girone.

La battaglia a distanza sarà quindi accesa.