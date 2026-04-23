Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
L'ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.
L'Atalanta ha qualcosa da dire.
"Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra, c'è un evidente errore sul gol annullato a Ederson e più di un errore dell'arbitro. Un vero peccato, si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio che ha pesantemente condizionato la gara".
Tutto riconducibile a un episodio?
"Non è la prima volta che ci capita, abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019. Oggi, di fronte ad un'altra partita importante, siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile un errore così con gli strumenti che ci sono a disposizione. Ci sono episodi decisivi come questo".
Errore più sul mani di Gila o sul tocco di Krstovic?
"Secondo me su entrambi: c'era il rigore di Gila, posizione totalmente scomposta. Poi il tocco di Krstovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è veramente incomprensibile vedere errori di questo tipo".
L'arbitro come si è giustificato?
"Non ho avuto modo di parlare degli arbitri, sarebbe difficile giustificare due errori così eclatanti nella stessa azione".
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