Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri

Sarà Lazio contro Inter, la finale della Coppa Italia 2025/26. I biancocelesti si impongono ai calci di rigore alla New Balance Arena, riuscendo così a far loro la sfida sul campo dell'Atalanta. Una contesa emozionante e ricca di colpi di scena, nella quale i tempi regolamentari si sono conclusi sul punteggio di 1-1, stesso risultato che è emerso anche alla fine dei supplementari. E alla serie dagli undici metri, il mondo del calcio italiano ha potuto ammirare le doti di Edoardo Motta, portiere che con ben quattro rigori parati di fila manda la sua squadra all'ultimo atto, che di fatto sarà in casa.

Motta è il grande protagonista delle pagelle di TMW di Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 dopo i calci di rigore). Clicca qui per leggerle

La Lazio esulta e celebra il suo eroe di serata Motta. Ma un posto nel cuore dei tifosi biancocelesti non può che averlo anche Maurizio Sarri, condottiero in questa stagione all'apparenza disgraziata ma che potrebbe finire in gloria. Il tecnico ha parlato così del suo portierino: "Sui rigori ha numeri impressionanti, stasera ne ha presi 4 su 5 e in campionato uno a Bologna. Ragazzo che ha delle prospettive e ancora ha margini, soprattutto con i piedi. Un prospetto importante, ma deve avere nella testa di voler migliorare ancora".

In casa Atalanta invece regnano le recriminazioni per gli episodi arbitrali. Le esprime l'AD Luca Percassi nel post-partita: "Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra, c'è un evidente errore sul gol annullato a Ederson e più di un errore dell'arbitro. Un vero peccato, si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio che ha pesantemente condizionato la gara. Non è la prima volta che ci capita, abbiamo una ferita aperta dalla finale del 2019. Oggi, di fronte ad un'altra partita importante, siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile un errore così con gli strumenti che ci sono a disposizione".