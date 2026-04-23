TMW Il Genoa torna in Val di Fassa: dal 16 al 26 ritiro a Moena. Il dg: "Convinti della scelta"

Il Genoa ripartirà ancora una volta da Moena. Sono state svelate oggi le date del ritiro rossoblù in Val di Fassa che prenderà il via il 16 luglio prossimo e concluderà dieci giorni dopo, ovvero il 26 luglio. Si rinnova quindi l'avventura trentina del Grifone per volere del presidente Dan Sucu, insieme al CEO Andres Blazquez. Il numero uno infatti è rimasto piacevolmente colpito dalla massiccia presenza di tifosi l'anno scorso. Dieci giorni in cui la squadra di Daniele De Rossi preparerà la nuova stagione nella perla trentina con tante attività pronte per i tifosi. Dal Village che sarà sempre presente insieme allo Store al centro sportivo "Benatti", sede degli allenamenti e delle amichevoli, oltre alla presentazione in piazza sia nel capoluogo che nelle altre cittadine limitrofe.

Le parole di Ricciardella

"Sono molto soddisfatto di annunciare il rinnovo (annuale ndr) della partnership con APT Val di Fassa e Trentino Marketing - ha dichiarato il direttore generale rossoblu Flavio Ricciardella in un contesto di altissima qualità sia per quanto riguarda le strutture ma anche l'accoglienza da parte del territorio. Ci auguriamo che le presenze siano in crescita. Crediamo molto nel ritiro non solo per una dinamica di gruppo, ma avere una località come Moena e avere i nostri tifosi che ci fanno sentire il loro calore già da inizio stagione è una cosa in cui crediamo molto. Siamo molto convinti della scelta".

Le dichiarazioni dell'ATP Val di Fassa

Per noi in Valle non è un evento sportivo unico ma ci piace il ritiro del Genoa perché porta a far conoscere il nostro territorio a tutti i tifosi rossoblù - ha proseguito Fausto Lorenz di APT Val di Fassa - . Per noi è tanta visibilità, oltre che un evento sportivo importantissimo. Vi aspettiamo in Val di Fassa». E a margine dell'evento il dg rossoblù parla anche della stagione che sta per terminare: «Manca ancora l'aritmetica, siamo contenti e soddisfatti ma non sazi. Ci sono ancora partite importanti, cercando di fare bene come abbiamo fatto finora. Sicuramente non c’è senso di rilassatezza