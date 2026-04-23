TMW Genoa, tre amichevoli nel ritiro di Moena: Trento e Vicenza i primi avversari. Le date

Dieci giorni di ritiro. Il Genoa riabbraccia per il quarto anno consecutivo la Val di Fassa. E' stato presentato oggi il pre-campionato dei rossoblù che torneranno a Moena dal 16 al 26 luglio. La località del Trentino si prepara dunque ad ospitare i tanti tifosi che come le altre estati sono pronti a raggiungere la zona per seguire non solo gli allenamenti che si terranno al centro sportivo "Benatti" ma anche le amichevoli che si terranno in loco.

Le date delle amichevoli

Saranno tre i test che si disputeranno a Moena. Il primo sarà domenica 19 luglio, orario da definire, contro il Trento mentre la terza sarà il 25 luglio contro il Vicenza neo promosso in Serie B. Per quanto riguardo l'avversario dell'amichevole infrasettimanale "è ancora in via di definizione - ha precisa il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella -. Non è escluso che possa esserci qualcosa di organizzato in famiglia diciamo, ma è una scelta che farà lo staff tecnico".

Le parole di Ricciardella

"Crediamo molto nel ritiro - ha concluso il dg rossoblù - non solo per una dinamica di gruppo, ma avere in una località come Moena i nostri tifosi che fanno sentire il loro calore fin da inizio stagione è una cosa in cui crediamo molto. Siamo molto convinti della scelta. Il fatto di rinovare il contratto (un anno ndr) è stata un'idea di Sucu e Blazaquez perché l'anno scorso il presidente è rimasto colpito dalla nutrita presenza di tifosi".