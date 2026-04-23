23 aprile 2002, al Camp Nou di Barcellona c'è il Clasico. Zidane e McManaman firmano

Il 23 aprile del 2002, al Camp Nou di Barcellona, va in scena il Clasico. Non per la Liga, ma è una semifinale - seppur solamente di andata - di Champions League. Da una parte c'è il Barça olandese, con Overmars, Cocu, Reiziger e Kluivert. Dall'altra i blancos quasi Galacticos, con Zidane a ispirare Raul, ma anche Solari e Makelele, Pavon e Ivan Helguera. Insomma, un Real Madrid in tono minore ma che ha un grande protagonista: Zinedine, appunto.

Il Real Madrid non poteva contare su Figo, il Barça su Rivaldo. Insomma, una rappresentazione monca dell'incredibile potenziale di entrambe le squadre. Il dominio dei padroni di casa non viene tradotto in gol, così nella ripresa è Raul a servire Zidane che, con un pallonetto in uscita, beffa Bonano siglando lo zero a uno. Poi, come una sentenza, ecco che al novantesimo McManaman insacca lo zero a due, prenotando un biglietto per la finale che si sarebbe giocata ad Hampden Park, a Glasgow, che sarà poi vinta proprio grazie a un gol, straordinario, di Zidane.

Barcellona-Real Madrid 0-2

Marcatori: 55' Zidane, 90' McManaman.

Barcellona

Bonano; Reiziger (59’ Geovanni), Abelardo (73’ Christanval), de Boer; Rochemback, Thiago Motta (82’ Gabri), Luis Enrique, Cocu, Overmars; Saviola, Kluivert.

A disposizione: Reina, Coco.

Allenatore: Carles Rexach.

Real Madrid

Sanchez; Salgado, Helguera, Pavon, Hierro, Roberto Carlos; Solari (89’ Flavio Conceicao), Makelele; Zidane, Guti (80’ McManaman); Raul.

A disposizione: Casillas, Karanka, Geremi, Savio, Munitis.

Allenatore: Vicente del Bosque.