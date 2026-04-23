Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà Maldini"

Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà Maldini"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 16:10Serie A
Dimitri Conti

Emergono altre dichiarazioni di Olivier Giroud, esperto attaccante del Lille, sul Milan. Di seguito la seconda parte dell'intervista del centravanti veterano al portale specializzato MilanNews.it: "È difficile fare una stagione come quella dello Scudetto. È facile dire così ma ovviamente lavorare con Paolo e tutto quello che lui rappresenta per Milan e per calcio italiano, io ero molto fiero di lui. Però sì per forza io ero deluso per il fatto che è andato via. Il Milan però adesso deve andare avanti con le persone che ci sono oggi. Forse un giorno Paolo tornerà al Milan".

Ma le piacerebbe tornare al Milan? Da dirigente, o magari un ultimo anno…
"Non so cosa farò dopo la carriera e se rimarrò nel mondo del calcio. Ma se il Milan avrà bisogno di me, perché no? Per il momento sono un giocatore del Lille ma il Milan, Milano e San Siro mi mancano. Così come mi mancano l'amore e la passione dei tifosi. Spero di tornare presto per vedere una partita e rivedere tutte le persone che contano molto per me. Mi piacerebbe tornare a respirare l'atmosfera di San Siro che era diversa. Ad oggi sono un calciatore del Lille e non so ancora se l'anno prossimo continuerò a giocare oppure se mi ritiro".

Che ne pensa di Rabiot e delle sue parole sulla crisi di Leao?
"Ero molto felice quando ho visto che Adri aveva firmato per il Milan. Ho detto a tutti che era una cosa top, top per il Milan. E per lui anche. Lui è un leader naturale che ha bisogno di parlare con i giocatori e anche fon Rafa. Leão ha bisogno di sostegno e sono sicuro che non solo Adri gli sta vicino ma anche Mike e Luka. Tutta la squadra lo sta aiutando. Rafa, se mi senti voglio dirti che ti amo".

Articoli correlati
L'attacco del Milan è in crisi, Giroud: "Che volete che dica? Non possono fare tutto... L'attacco del Milan è in crisi, Giroud: "Che volete che dica? Non possono fare tutto da soli"
Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in... Giroud: "Mi manca il Milan, ho tanta nostalgia. È un club diverso, spero torni in Champions"
Mbappé a segno contro il Brasile: ora è a -1 dal record di reti di Giroud in Nazionale... Mbappé a segno contro il Brasile: ora è a -1 dal record di reti di Giroud in Nazionale
Altre notizie Serie A
Zoff dopo i rigori di Atalanta-Lazio: "Motta straordinario, un piacere vederlo" Zoff dopo i rigori di Atalanta-Lazio: "Motta straordinario, un piacere vederlo"
Schwoch: "Napoli, ora conta tenere il vantaggio sul Como. Hojlund non lo criticherei... Schwoch: "Napoli, ora conta tenere il vantaggio sul Como. Hojlund non lo criticherei mai"
Cremonese, Giampaolo e l'unità del gruppo: "Telefoni fuori dal centro sportivo, c'è... Cremonese, Giampaolo e l'unità del gruppo: "Telefoni fuori dal centro sportivo, c'è professionalità"
Ekhator: "Balotelli è il mio modello, ora guardo Kean. Sogno il Genoa scudettato"... Ekhator: "Balotelli è il mio modello, ora guardo Kean. Sogno il Genoa scudettato"
Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà... Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà Maldini"
Genoa, tre amichevoli nel ritiro di Moena: Trento e Vicenza i primi avversari. Le... TMWGenoa, tre amichevoli nel ritiro di Moena: Trento e Vicenza i primi avversari. Le date
Inter, accordo di massima con Muharemovic: ora c'è da trattare con il Sassuolo. E... Inter, accordo di massima con Muharemovic: ora c'è da trattare con il Sassuolo. E la Juve...
Pellegrino costato 1,6 milioni, che incassi Bonny e Leoni: le cifre ufficiali dal... Pellegrino costato 1,6 milioni, che incassi Bonny e Leoni: le cifre ufficiali dal bilancio Parma
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.1 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.2 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.5 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.6 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.7 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Lazio, grande lavoro di Sarri. Italiano è da Napoli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zoff dopo i rigori di Atalanta-Lazio: "Motta straordinario, un piacere vederlo"
Immagine news Serie A n.2 Schwoch: "Napoli, ora conta tenere il vantaggio sul Como. Hojlund non lo criticherei mai"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giampaolo e l'unità del gruppo: "Telefoni fuori dal centro sportivo, c'è professionalità"
Immagine news Serie A n.4 Ekhator: "Balotelli è il mio modello, ora guardo Kean. Sogno il Genoa scudettato"
Immagine news Serie A n.5 Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà Maldini"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, tre amichevoli nel ritiro di Moena: Trento e Vicenza i primi avversari. Le date
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, le finali dei playoff trasmesse anche su SkySport e in chiaro su TV8. La nota della Lega
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 36ª giornata: Avellino-Bari visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Sentiamo il peso della maglia. A Pescara voglio una squadra spregiudicata"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: “A Monza con leggerezza e coraggio. Playoff? Conta solo questa partita”
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Follia, personalità e coraggio. Non solo col Modena, ma in tutto il rush finale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.2 Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il Comune bocca l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, idea Perticone per la prossima stagione. Mestre su Pagan dell’Este
Immagine news Serie C n.5 Paradosso Lecco: può chiudere la regular season al secondo posto...ma anche al quinto
Immagine news Serie C n.6 Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.6 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?