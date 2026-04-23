Giroud: "Mi manca il Milan, avessero bisogno di me... E magari un giorno tornerà Maldini"

Emergono altre dichiarazioni di Olivier Giroud, esperto attaccante del Lille, sul Milan. Di seguito la seconda parte dell'intervista del centravanti veterano al portale specializzato MilanNews.it: "È difficile fare una stagione come quella dello Scudetto. È facile dire così ma ovviamente lavorare con Paolo e tutto quello che lui rappresenta per Milan e per calcio italiano, io ero molto fiero di lui. Però sì per forza io ero deluso per il fatto che è andato via. Il Milan però adesso deve andare avanti con le persone che ci sono oggi. Forse un giorno Paolo tornerà al Milan".

Ma le piacerebbe tornare al Milan? Da dirigente, o magari un ultimo anno…

"Non so cosa farò dopo la carriera e se rimarrò nel mondo del calcio. Ma se il Milan avrà bisogno di me, perché no? Per il momento sono un giocatore del Lille ma il Milan, Milano e San Siro mi mancano. Così come mi mancano l'amore e la passione dei tifosi. Spero di tornare presto per vedere una partita e rivedere tutte le persone che contano molto per me. Mi piacerebbe tornare a respirare l'atmosfera di San Siro che era diversa. Ad oggi sono un calciatore del Lille e non so ancora se l'anno prossimo continuerò a giocare oppure se mi ritiro".

Che ne pensa di Rabiot e delle sue parole sulla crisi di Leao?

"Ero molto felice quando ho visto che Adri aveva firmato per il Milan. Ho detto a tutti che era una cosa top, top per il Milan. E per lui anche. Lui è un leader naturale che ha bisogno di parlare con i giocatori e anche fon Rafa. Leão ha bisogno di sostegno e sono sicuro che non solo Adri gli sta vicino ma anche Mike e Luka. Tutta la squadra lo sta aiutando. Rafa, se mi senti voglio dirti che ti amo".