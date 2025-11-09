Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio

Con la serata di venerdì, e con il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma, si è alzato il sipario sulla 5ª giornata del campionato Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con i tre match restanti.

Gare suddivise su tre fasce orarie, con il lunch match affidato a un Como Women in cerca di continuità che si contrapporrà a una neo promossa Ternana che è ancora ferma a zero punti, mentre si chiuderà con la sfida tra le altre due neo promosse, Genoa e Parma; in mezzo, la sfida tra Lazio e Napoli, con le campane che potrebbero anche agganciare la Fiorentina al secondo posto della graduatoria in caso di tre punti contro le capitoline. Sfide ovviamente tutte da vivere in questa domenica di calcio.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Milan-Juventus 2-1

20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women

Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women

Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Milan 9*, Napoli Women 7, Juventus 7*, Lazio 6, Como Women 6, Inter 6*, Parma 5, Sassuolo 5*, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più