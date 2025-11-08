Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina (Domenica 9 novembre, ore 15, arbitra Guida, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Genoa

Daniele De Rossi dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con cui Roberto Murgita e Domenico Criscito hanno sbancato Reggio Emilia. Sicura sarà l’assenza dello squalificato Malinovskyi rimpiazzato in mezzo al campo da uno fra Stanciu e Masini che farà reparto con Thorsby e Frendrup mentre sulle corsie Norton-Cuffy sembra favorito a destra e Martin a sinistra. Dubbi anche in attacco con Colombo e Vitinha che potrebbero essere rincofermati ma occhio a Messias, Ekuban ed Ekhator. In difesa davanti a Leali spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez (da Genova, Andrea Piras).

Come arriva la Fiorentina

Prima volta sulla panchina della Fiorentina per Paolo Vanoli, chiamato già ad un match cruciale per la lotta salvezza al Ferraris contro il Genoa. C'è grande attesa per la prima viola che disegnerà il tecnico piemontese, che dovrebbe comunque ripartire dal 3-5-2. In porta, dopo il turno di riposo in Conference, ci sarà De Gea. In difesa potrebbe trovare posto Comuzzo, assieme a Pablo Marì e Ranieri. Sulle corsie esterne pronto ad essere confermato Dodo, mentre a sinistra - con Gosens ancora assente - è lotta a due tra Fortini, ancora favorito, e Parisi. Le mezz'ali saranno Sohm e Mandragora, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia. In attacco si rivedrà Gudmundsson, ma non Kean infortunato: spazio a Piccoli dall'inizio. (da Firenze, Niccolò Righi).