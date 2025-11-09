Dolomiti Bellunesi ko contro il Cittadella, Bonatti: "Io ho fiducia nell'organico"

Dopo la sconfitta contro il Cittadella, il tecnico della Dolomiti Bellunesi Andrea Bonatti ha commentato: "C'è grande dispiacere, i ragazzi hanno fatto una partita molto positiva sotto tanti aspetti. Abbiamo concesso veramente poco, controllando il palleggio e provandoci in tutti i modi. I cambi forzati ci hanno costretto a giocarci il tutto per tutto a 20 minuti dalla fine. Il risultato ci penalizza molto e dirlo dopo una sconfitta contro il Cittadella che è una delle favorite per la vittoria finale dà la dimensione della nostra prestazione.

Dobbiamo continuare a lavorare perché i miglioramenti sono evidenti, anche se i risultati non ci stanno premiando. La squadra ha incrementato l'intensità degli allenamenti e chi non è abituato a certi ritmi rischia di risentirmi. Io ho fiducia nell'organico, anche se preferirei avere tutti a disposizione. Dobbiamo restare uniti verso l'obiettivo, poi ci vuole anche un po' di spensieratezza per far girare la fortuna dalla nostra parte. Nelle ultime due partite avremmo meritato sicuramente qualcosa in più".