Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta

Quattro pareggi nelle sfide del sabato di Serie A, che lasciano la classifica sostanzialmente invariata ma con qualche segnale interessante in chiave alta e bassa.

A Torino il derby tra Juventus e Torino si è chiuso sullo 0-0. Stesso risultato a Como, dove i lariani non sono riusciti a superare un Cagliari ordinato e compatto, mentre Lecce-Verona non ha regalato troppe emozioni e si è conclusa a reti bianche. Gol e spettacolo invece a Parma, dove i gialloblù hanno fermato il Milan sul 2-2, rallentando la corsa scudetto dei rossoneri.

Dopo queste quattro partite, in testa resta il Napoli con 22 punti (10 partite giocate), appaiato proprio al Milan ma con una gara in più per i rossoneri. Alle loro spalle Inter e Roma a 21, poi la Juventus che sale a 19 lunghezze.

Napoli 22 (10 partite giocate)

Milan 22 (11)

Inter 21 (10)

Roma 21 (10)

Juventus 19 (11)

Bologna 18 (10)

Como 18 (11)

Lazio 15 (10)

Udinese 15 (10)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (10)

Sassuolo 13 (10)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 6 (10)

Verona 6 (11)

Fiorentina 4 (10)