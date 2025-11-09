Serie B, Pescara-Monza: Vivarini per il riscatto, Bianco per la vetta della classifica
In questa domenica pomeriggio di Serie BKT, il Pescara di Vincenzo Vivarini ospita allo stadio Giovanni Cornacchia il Monza Paolo Bianco per la dodicesima giornata di campionato.
COME ARRIVA IL PESCARA
Il Pescara arriva alla sfida di questo pomeriggio contro il Monza in uno stato mentale e di classifica pessimo. La formazione di Vincenzo Vivarini non vince in campionato da due mesi, ed è reduce dalla pesantissima sconfitta di Palermo (5-0). Perdere significherebbe sprofondare ancora di più in classifica, cosa che i Biancazzurri non si possono assolutamente permettere.
COME ARRIVA IL MONZA
La situazione del Monza è l'esatto opposto rispetto a quella del Pescara. La formazione di Paolo Bianco, infatti, è in salute, ed è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato. Attualmente secondi in classifica, conquistando 3 punti in terra nemica i Bagai scavalcherebbero il Modena e si porterebbero in solitaria in testa alla classifica di Serie BKT.
