Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve

Con la serata di ieri, e con il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma, si è alzato il sipario sulla 5ª giornata del campionato Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di domani, con i tre match restanti. Tre restanti perché due si giocano quest'oggi, e uno è già andato in archivio.

Il sabato di calcio femminile, infatti, ha presto il via con il lunch match delle 12:30 tra Inter e Sassuolo, che è terminato 2-2, con la formazione di casa decisamente sprecona: in vantaggio di due reti, le ragazze di mister Piovani hanno visto la compagine emiliana centrare il pareggio, in un secondo tempo che ha regolato comunque meno emozioni della prima frazione di gioco. Alle 14.00, poi, ha preso il via la gara tra Milan e Juventus, con le bianconeri di Canzi sotto di una rete al momento in cui scriviamo.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Ora in campo (parziale)

Milan-Juventus 1-0

20' Ijeh

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women

Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women

Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Napoli Women 7, Juventus 7, Milan 6, Lazio 6, Como Women 6, Inter 6*, Parma 5, Sassuolo 5*, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più