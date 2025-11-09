Reggiana, Marras: "Questo 0-0 va comunque bene: in B un pareggio può sempre far comodo"

Dopo il pareggio contro l'Entella, il centrocampista della Reggiana Manuel Marras ha parlato in conferenza stampa: "In un campionato come la Serie B la continuità è fondamentale - riporta TuttoReggiana.com -. C’è sicuramente rammarico per non aver interpretato la partita nel modo giusto, ma questo 0-0 va comunque bene: in Serie B un pareggio può sempre far comodo.

Abbiamo patito sulle seconde palle ed eravamo meno reattivi del solito. Inoltre siamo andati troppo diretti verso la porta, quindi abbiamo avuto poca pazienza in fase di impostazione. Facendo i miei calcoli, 4 punti nelle ultime 3 partite sono un bottino importante e continuando con questo ritmo si può arrivare a una salvezza tranquilla. Oggi avremmo potuto fare meglio, ma avremmo anche potuto perdere. Credo che i punti raccolti siano giusti.

La pausa? Sarà utile per recuperare alcuni giocatori importanti. Ritrovarli nella forma migliore ci darà una grossa mano. Anche Girma oggi è rientrato, ma riaverlo a pieno regime sarà un’altra cosa. Finora hanno giocato quasi sempre gli stessi, quindi la sosta arriva al momento giusto. In casa finora abbiamo fatto tutte ottime partite. Ad Avellino abbiamo preso gol su palla inattiva perché siamo stati poco attenti e gli avversari più bravi. Avere dietro giocatori come Magnani fa la differenza e aiuta giovani come Motta a crescere. Per quanto riguarda me, ho cambiato tanti ruoli, ma nel calcio moderno bisogna saper fare tutte le fasi".