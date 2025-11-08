TMW Radio Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

C'è il derby Juve-Torino. Con Cambiaso che ha accostato Spalletti ad Allegri:

"Partita durissima, ma Spalletti ha iniziato bene. Anche con lo Sporting mi è sembrata una Juve molto buona, con Vlahovic in grande condizione, molto probabilmente lo ha stimolato bene. Vincere il derby è importante per mantenere il contatto e ricrerare entusiasmo".

Juve, chance Scudetto se esce dalla Champions?

"Ok puntare al campionato, ma come fa la Juve a scegliere di uscire dalla Champions. Gli converrebbe, ovvio, ha squadre anche semplici sulla carta ora, come fai a dire al tifoso che la Champions non interessa? La stampa ti mangia, anche i tifosi, sei alla Juve".

Dove può arrivare la Juve in Champions?

"Deve andare più avanti possibile".

Vanoli-De Rossi, chi può farcela a salvarsi?

"De Rossi, perché ha una squadra costruita per salvarsi. la Fiorentina è in una situazione inaspettata, anche ieri si è vista una paura allucinante, i giocatori sono veramente nel panico. O Vanoli troverà i punti giusti e rimetterà la fiducia giusta, o per la Fiorentina diventa veramente difficile".