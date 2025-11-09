Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta

Il Milan ha il mal di provinciali. Dopo Cremonese e Pisa, arriva un altro stop inaspettato. Una partita che i rossoneri avevano in pugno fino al 45', una partita che a conti fatti poteva non lasciare punti. Se vogliamo trovare una similitudine con i precedenti impegni scegliamo sicuramente la sfida contro i toscani, con la squadra di Allegri in vantaggio e che pensa di avere i tre punti in tasca, abbassando la guardia e permettendo all'avversario di tornare in partita. Al Tardini finisce 2-2, in una partita in cui assistiamo a un Milan devastante per 25' e poco cinico nei restanti 20'. Col Parma che pesca il jolly prima dell'intervallo e che diventa un fiume in piena nella ripresa, trovando un meritato pareggio e dando vita a un finale di partita con gli schemi che saltano e dove piovono occasioni da una parte e dall'altra.

Tra i rossoneri si passa dall'ottima prestazione di Saelemaekers a quella pessima di Estupinan. L'ecuadoriano rientrava dopo oltre un mese, con l'ultima partita con i rossoneri giocata il 28 settembre. E ha evidenti colpe sul primo gol e non è esente da colpe nemmeno sul secondo. Da parte Parma c'è un Delprato versione centravanti, che ha segnato al terzo tentativo e che mette una pezza agli orrori del compagno di squadra Ndiaye. Bene anche Britschgi.

Al termine della partita è evidente la delusione di Massimiliano Allegri che senza mezzi termini parla di due punti persi e di una squadra rientrata dagli spogliatoi addormentata. Gongola, dall'altra parte, il collega Cuesta.