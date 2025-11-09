Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Juric dà ancora fiducia a Lookman. Fuori Laurienté

La domenica di Serie A si apre con il lunch match al New Balance Stadium tra Atalanta e Sassuolo, valido per la undicesima giornata del campionato. La Dea, reduce dalla bella vittoria ottenuta al Velodrome contro il Marsiglia in Champions League, proverà a rifarsi anche in campionato, dove il successo manca dallo scorso 21 settembre. Il Sassuolo dal canto suo sta attraversando un buon momento di forma, con tre vittorie ed un pareggio nelle ultime sei partite. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini.

Allenatore: Ivan Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Fadera.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.