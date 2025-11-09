Serie B, domenica di grande calcio: Cesena-Avellino e Pescara-Monza chiudono la 12ª giornata

La 12ª giornata di Serie B si chiude oggi con due sfide di grande interesse, decisive sia per la corsa al vertice sia per gli equilibri della zona salvezza. In campo Cesena-Avellino alle ore 15:00 e, a seguire, Pescara-Monza alle 17:15.

Al Manuzzi, il Cesena di Toscano vuole dare continuità a un percorso fin qui positivo e avvicinarsi alla vetta della classifica, dove il Modena resta capolista con 25 punti. I romagnoli, quarti a quota 20 ma con una gara in meno, puntano al sorpasso su Frosinone e Monza. L’Avellino, invece, arriva da un momento di forma incoraggiante e con 16 punti cerca un risultato di prestigio che possa confermarne la crescita. Occhi puntati su Corazza e Shpendi, protagonisti annunciati di una gara che promette intensità.

Alle 17:15 riflettori accesi all’Adriatico per Pescara-Monza, una sfida dal sapore diverso ma altrettanto importante. I biancazzurri, in piena zona retrocessione con soli 8 punti e due partite da recuperare, cercano disperatamente la svolta davanti al proprio pubblico. Il Monza di Nesta, invece, è in piena corsa per la promozione diretta e con una vittoria salirebbe a 26 punti, superando il Modena in vetta.

Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38’ Cacciamani

Venezia-Sampdoria 3-1

24’ Busio (V). 34’ Hainaut (V, 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Palermo 19

Venezia 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7

*una partita in meno

** due partite in meno