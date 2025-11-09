Serie B, domenica di grande calcio: Cesena-Avellino e Pescara-Monza chiudono la 12ª giornata
La 12ª giornata di Serie B si chiude oggi con due sfide di grande interesse, decisive sia per la corsa al vertice sia per gli equilibri della zona salvezza. In campo Cesena-Avellino alle ore 15:00 e, a seguire, Pescara-Monza alle 17:15.
Al Manuzzi, il Cesena di Toscano vuole dare continuità a un percorso fin qui positivo e avvicinarsi alla vetta della classifica, dove il Modena resta capolista con 25 punti. I romagnoli, quarti a quota 20 ma con una gara in meno, puntano al sorpasso su Frosinone e Monza. L’Avellino, invece, arriva da un momento di forma incoraggiante e con 16 punti cerca un risultato di prestigio che possa confermarne la crescita. Occhi puntati su Corazza e Shpendi, protagonisti annunciati di una gara che promette intensità.
Alle 17:15 riflettori accesi all’Adriatico per Pescara-Monza, una sfida dal sapore diverso ma altrettanto importante. I biancazzurri, in piena zona retrocessione con soli 8 punti e due partite da recuperare, cercano disperatamente la svolta davanti al proprio pubblico. Il Monza di Nesta, invece, è in piena corsa per la promozione diretta e con una vittoria salirebbe a 26 punti, superando il Modena in vetta.
Di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38’ Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
24’ Busio (V). 34’ Hainaut (V, 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7
*una partita in meno
** due partite in meno
