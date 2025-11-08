Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"

Vigilia di gara per il Como Women, che dopo la vittoria sul Genoa è prossimo alla sfida contro la Ternana, valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie A Women (CLICCA QUI per il programma del turno completo) e in programma domenica, domenica 9 novembre, alle ore 12.30 allo stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni.

Ai canali ufficiali del club, queste le parole del tecnico bianconero Stefano Sottili: "La vittoria contro il Genoa è stata importante, non solo per il morale ma anche per tanti altri aspetti: arrivava dopo la sosta per le Nazionali, con molte ragazze impegnate all’estero e poco tempo per lavorare insieme, ma la squadra ha risposto con il piglio giusto. Abbiamo interpretato bene la gara, e una prestazione di questo livello porta spesso anche a un risultato positivo. Ora, però, serve continuità: solo così potremo confermare i nostri progressi”.

Proprio su questo, scende nel dettaglio: "Dopo il nostro raddoppio abbiamo avuto un calo, e la partita si è riaperta con un gol che potevamo tranquillamente evitare. Da lì è subentrata un po’ di ansia e abbiamo rischiato troppo negli ultimi quindici minuti, più che in tutto il resto della gara. È un aspetto su cui abbiamo riflettuto e lavorato durante questa settimana: abbiamo esaminato le cause e, soprattutto, come reagire se dovesse ripresentarsi una situazione simile”.

Conclude quindi guardando a domani: "Affronteremo una Ternana che vorrà interrompere la serie negativa e metterà in campo grande furore agonistico. Il campo dove giocheremo è tra i più stretti della Serie A, e dovremo essere brave a leggere subito gli spazi e ad adattarci a situazioni diverse dal solito. Ma prima di tutto servirà intensità: dovremo farci trovare pronte sul piano agonistico”.