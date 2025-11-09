Lotito pensa di quotare la Lazio in borsa seguendo l'esempio di un club di B spagnolo

Da Formello emerge un clima di ottimismo per il lavoro svolto negli ultimi mesi in casa Lazio. La società biancoceleste sta valutando percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione, seguendo esempi virtuosi nel panorama europeo. A luglio, infatti, fa sapere l'edizione romana del Corriere della Sera, alcuni dirigenti del club erano stati al Nasdaq di New York per sondare il mercato e confrontarsi con esperti del settore. In quell’occasione ci fu un incontro con Jordan Saxe, senior executive del Nasdaq, con il quale si sono avviate le prime riflessioni su come rendere il club più competitivo anche dal punto di vista finanziario.

L’ispirazione arriva dalla Spagna: il Cadice, squadra di seconda divisione spagnola, è stata la prima formazione professionistica a quotarsi al Nasdaq, raccogliendo in un solo giorno 400 milioni di euro, cifra eccezionale per il mondo del calcio. Per i dirigenti biancocelesti, questo modello rappresenta un esempio di come la combinazione tra gestione sportiva e innovazione finanziaria possa creare valore.

Il percorso per una eventuale quotazione della Lazio è ancora in fase iniziale, ma a Formello si spera di poter accelerare i tempi rispetto ai tre anni impiegati dal Cadice, con l’obiettivo di consolidare il club non solo sul campo, ma anche a livello internazionale.