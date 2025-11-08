Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti

Con la serata di ieri, e con il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma, si è alzato il sipario sulla 5ª giornata del campionato Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di domani, con i tre match restanti. Tre restanti perché due si sono giocati quest'oggi.

Ad aprire il sabato di calcio femminile, è stato il lunch match delle 12:30 tra Inter e Sassuolo, che è terminato 2-2, con la formazione di casa in vantaggio di due reti ma poi riacciuffata, mentre a chiuderlo è stato il confronto delle ore 14:00, che ha contrapposto Milan e Juventus. Il match ha visto la vittoria rossonera, con Domping che ha permesso alle sue di portare a casa i tre punti dopo che la Juventus aveva trovato il pari con la solita Girelli: 2-1, quindi, il finale di una gara che era stata aperta da Ijeh.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Milan-Juventus 2-1

20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Ternana Women-Como Women

Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women

Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12*, Fiorentina 10*, Milan 9*, Napoli Women 7, Juventus 7*, Lazio 6, Como Women 6, Inter 6*, Parma 5, Sassuolo 5*, Genoa 3, Ternana Women 0

* una gara in più