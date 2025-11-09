La peggior Sampdoria di sempre: ultima a -4 dai playout. La luce in fondo al tunnel non si vede

Ultima in Serie B. Alzi la mano chi avrebbe immaginato una situazione del genere in casa Sampdoria. Certo, i campionati (e specialmente quello cadetto) sono sempre ricchi di insidie e possono capitare momenti di difficoltà all'interno di una stagione. E se a questa premessa aggiungiamo una rosa che l'anno scorso è retrocessa sul campo in Serie C e quest'anno è stata ulteriormente indebolita il quadro è già più completo. Ma quanto sta accadendo alla formazione blucerchiata va oltre tutto questo. Una sola vittoria su 12 partite e una squadra messa sempre sotto dall'avversario di turno, eccetto il secondo tempo contro il Pescara.

La peggior Sampdoria della storia

La classifica è da film dell'orrore. Sette punti conquistati, un bottino misero, e una zona playout distante già quattro lunghezze mentre la salvezza diretta è lontana sei punti. Numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni e certificano il fallimento sportivo di una società, contestatissima dai tifosi, capace di sbagliare ogni possibile scelta. Hanno deluso tanti singoli, a partire da Barak passando per Cherubini e Cuni mentre il gruppo ha dimostrato complessivamente poca tenuta a livello mentale e caratteriale. Anche chi ha calcato palcoscenici come Serie A o campionati europei. Di fatto la peggior Sampdoria in quasi 80 anni di storia e una luce in fondo al tunnel che non si vede.

L'ammissione di Foti

E le parole di Salvatore Foti suonano chiare nel post partita di Venezia, gara senza storia e persa per 3-1: "Oggi, purtroppo, non siamo ancora la Sampdoria. Né io, né i ragazzi siamo all’altezza del nome e della storia che rappresentiamo. Al momento, gli unici veri simboli del club sono la maglia e i tifosi".