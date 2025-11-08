Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"

Dopo il pareggio per 2-2 tra Inter Women e Sassuolo Femminile, il tecnico nerazzurro Giampiero Piovani ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni del club, esprimendo soddisfazione per l’avvio di gara ma anche delusione per il calo nella ripresa.

“Ho visto una bella partita nel primo tempo, ma con un calo evidente nel secondo - ha aggiunto l'allenatore -. Siamo partite molto bene e questo calo mi ha sorpreso: è vero che abbiamo tante defezioni e un calendario fitto, con diverse giocatrici che fanno fatica a recuperare, ma questi impegni vanno affrontati con entusiasmo e determinazione.”

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di una reazione immediata, soprattutto sul piano mentale: “Dispiace, perché avevamo disputato uno dei migliori primi tempi della stagione, poi nella ripresa abbiamo giocato con il freno a mano tirato. Dobbiamo lavorare a livello psicologico: le ragazze sono deluse, com’è normale che sia, ma da queste situazioni bisogna ripartire. Nel calcio ci sono vittorie e delusioni, e questo è un passaggio che ci farà crescere. Da allenatrice, ovviamente, preferisco vincere, ma so che le ragazze hanno voglia di reagire.”

Guardando già ai prossimi impegni, Piovani ha invitato la squadra a ritrovare la propria identità: “Serve ripartire con la qualità giusta, con testa, cuore e gambe. Anche contro la Roma avevamo creato tanto, ma è mancata quella cattiveria agonistica che serve per fare la differenza. Noi siamo l’Inter, dobbiamo avere il fuoco dentro.”

Sul piano tattico, il tecnico ha spiegato la scelta della difesa a quattro e l’emergenza in attacco: “La difesa a quattro è un piano B che in passato ha funzionato, e speriamo lo faccia ancora. In questo momento Wullaert è l’unica vera attaccante a disposizione, stiamo adattando Tomaselli e Magull in ruoli più offensivi. Vedremo se riusciremo a recuperare Glionna per mercoledì, sarebbe già un grande risultato per noi.”