Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"

Ha preso il via con la serata di ieri la 5ª giornata del campionato di Serie A Women (CLICCA QUI per il programma con i primi risultati archiviati), e quest'oggi in campo è scesa la Juventus Women, che è caduta contro il Milan: inizialmente in svantaggio, le bianconere avevano trovato il pareggio con la rete di Girelli, ma le lombarde son state poi brave nel trovare la rete del vantaggio che ha chiuso il match.

Sconfitta per 2-1 per la formazione di mister Massimiliano Canzi, che al termine del match ha commentato lo stesso: "Purtroppo tutto il nostro inizio di stagione è stato così: questa partita è stata lo specchio di quanto abbiamo fatto finora - riportano i canali ufficiali del club -. Raramente in carriera mi è successo qualcosa del genere: una squadra che sta giocando, sta creando, subisce pochissimo, ma andiamo a casa con una sconfitta assolutamente immeritata. Onore al Milan che è riuscito a conquistare i tre punti, noi possiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo. È il calcio, sappiamo che può andare anche così".

Non fa però drammi: "Il campionato è lunghissimo, i punti sono tanti e c’è tutto il tempo per recuperare: mi spiace per le ragazze perché è un po’ di tempo che raccolgono un millesimo di quello che seminano".